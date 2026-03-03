قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هايبر او اس HyperOS 3.1.. شاومي تُنهي اختبار التحديث وتستعد للإطلاق الرسمي بهذه المزايا

تحديث HyperOS 3.1
تحديث HyperOS 3.1
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي عن انتهاء المرحلة التجريبية الرسمية لتحديث HyperOS 3.1 ، الذي طال انتظاره، مما يُقرّب طرح تحديث رئيسي لنظام التشغيل المبني على نظام أندرويد 16 للجمهور. إليكم كل ما تحتاجون معرفته.

تحديث نظام التشغيل HyperOS 3.1 من شاومي 

بحسب تقرير من موقع XiaomiTime ، وصلت إصدارات نظام التشغيل 3.0.301.0، وهي الإصدار المستقر الأخير من نظام HyperOS 3.1، إلى مرحلة الجاهزية للإطلاق. لذا من المتوقع بدء الإطلاق الرسمي قريبًا. وقد تأتي هذا الخطوة بعد أسابيع من الاختبارات التجريبية، مما يمثل خطوة هامة لشركة Xiaomi

تحديث نظام التشغيل HyperOS 3.1 من شاومي 


اختبار النسخة التجريبية من HyperOS 3.1

على الرغم من أن شركة Xiaomi لم تنشر سجل تغييرات كامل إلا أنه في المقابل استنادًا إلى بعض التقارير السابقة فيعد من المتوقع أن يقدم نظام التشغيل HyperOS 3.1 مجموعة من الميزات التي تشمل ما يلي:

-عناصر واجهة مستخدم أكثر ذكاءً ورسوم متحركة محسّنة لتسهيل التنقل بشكل عام.
-تحديثات النظام البيئي عبر الأجهزة ، مما يجعل التفاعل بين أجهزة Xiaomi والمنصات الأخرى أكثر سلاسة.
-تحسين استقرار النظام وأدائه بشكل ملحوظ مقارنةً بالإصدارات السابقة.
 

في السياق نفسه يعد من المتوقع أن تكون الطرازات الجديدة كلياً، مثل سلسلة Xiaomi 17 وسلسلة Redmi K90، من بين أوائل الأجهزة التي ستتلقى هذا التحديث و سيتم الإعلان عن جدول التوزيع الرسمي قريباً، وأبرز الميزات الجديدة والتغييرات وقائمة الأجهزة المؤهلة بالكامل.

