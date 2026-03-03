قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
رياضة

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

الأهلي وبيراميدز
عبدالله هشام

تستعد المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، لإعلان حكمها بشأن شكوى نادي بيراميدز ، لـ سحب لقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي من النادي الأهلي.

واستمعت المحكمة للشكوى المقدمة من بيراميدز، ضد كل من الأهلي، واتحاد الكرة، ورابطة الأندية، على خلفية أزمة خصم النقاط المرتبطة بعدم خوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، على أن يتم إصدار  القرار خلال الساعات القادمة.

وتُوّج النادي الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد سباق شرس مع بيراميدز، الذي حلّ ثانيًا بفارق نقطتين.

واعترض بيراميدز على قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا إداريًا في مباراة القمة دون خصم النقاط من رصيده، مطالبًا بإعادة النظر في الترتيب النهائي للبطولة، بدعوى أن عدم الخصم أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي وقت سابق أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك تباينًا واضحًا في المواقف داخل الناديين. ففي الأهلي تسود حالة من التفاؤل الكبير، حيث يؤكد المسؤولون أن موقفهم القانوني قوي للغاية، ويثقون بنسبة كبيرة في صدور الحكم لصالحهم، مشددين على عدم وجود أي شكوك بشأن أحقية النادي باللقب.

في المقابل، يسود بيراميدز حالة من الترقب الحذر، خاصة بعد خروج اتحاد الكرة ورابطة الأندية من دائرة النزاع، لتصبح القضية بين ممثلين عن الأهلي وبيراميدز إلى جانب المحكم المحايد. ويرى مسؤولو بيراميدز أن هذا التطور يجعل فرص الطرفين متساوية، بنسبة 50% لكل منهما.

وأشار شوبير، إلى أن الأهلي يتوقع صدور الحكم لصالحه دون تأجيل، بينما لا يستبعد بيراميدز إمكانية تأجيل القرار لمدة شهر إضافي، في ظل تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين وحاجة المحكمة إلى مزيد من الدراسة.

المحكمة الرياضية الدولية نادي بيراميدز سحب لقب الدوري النادي الأهلي رابطة الأندية

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

