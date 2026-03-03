قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
فن وثقافة

قلوبنا معاك يا فنان.. تامر حسني يوجّه رسالة لـ هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة

تامر حسني و هاني شاكر
تامر حسني و هاني شاكر
علا محمد

حرص الفنان تامر حسني ، على توجيه رسالة دعم ومساندة لزميله الفنان الكبير هاني شاكر ، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام كلمات مؤثرة دعا له فيها بالشفاء العاجل.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي  إنستغرام عبر استوري : "ألف مليون سلامة يا فنان يا عظيم.. قلوبنا معاك وربنا يقومك بمليون سلامة".


تعرض هاني شاكر لـ أزمة صحية 
ويستكمل الفنان الكبير هاني شاكر، العلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وأجرى الفنان هاني شاكر عملية جراحية، بعد تعرضه لنزيف بالقولون.

وانهالت التعليقات من المتابعين، متمنين الشفاء العاجل لهاني شاكر وعودته سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.

