الخارجية الإيرانية: نتعرض لهجوم وحشي والعدو يرتكب إبادة جماعية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بلادها تتعرض لهجوم وحشي تحت ذرائع كاذبة، مشيرًا إلى أمريكا والاحتلال اللذان شنتا العدوان يوم السبت بضربة افتتاحية قتلت المرشد الإيراني وعدد من كبار القادة في إيران.

ذكرت الخارجية الإيرانية: الادعاء بأننا تلقينا مقترحات في المفاوضات الأخيرة في جنيف ورفضناها مجرد تبرير لشن الحرب.

وأضافت الخارجية الإيراني أن ما يحدث اليوم بالمنطقة نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي حيال جرائم إسرائيل في العامين الماضيين.

وشددت وزارة الخارجية: العدو يرتكب إبادة جماعية في إيران ولم يترك لنا خيارا سوى مقاومته ولا نستبعد أن يستهدف العدو منشآت دبلوماسية في المنطقة لتوسيع نطاق الحرب.