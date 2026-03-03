حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع يأتي احترازيا حفاظا على سلامة الموظفين.

وأشار الأنصارى في تصريحات له إلى أن الفترة الماضية شهدت استهدافا في مسيعيد طال منشأة وخزانات حيوية

كما تم تنفيذ هجوم في رأس لفان طال مجمعا صناعيا متكاملا يضم مرافق تشغيلية وخدمية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع القطرية ، أنه تم التصدي بنجاح لطائرتين مقاتلتين من طراز (SU-24) و3 صواريخ كروز و98 صاروخا باليستيا من أصل 101، و24 طائرة مسيرة من أصل 39 ، منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وأكدت الدفاع القطرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، أن عدد من الأهداف الجوية والصاروخية قد رصدت وتم والتصدي بنجاح لمعظمها، مشددة على أن القوات المسلحة تمتلك كامل القدرات والإمكانات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي