تتعلق بتوريد الغاز.. العراق يعلن عن مباحثات مع قطر بشأن ملف الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن إجراء مباحثات مع قطر، بشأن ملف الطاقة، والتي تتعلق بتوريد ‏الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن "مسألة الاتفاق على تصدير الغاز القطري للعراق تمت إحالتها بحسب قرار من مجلس الوزراء إلى وزارة النفط، كونها الجهة القطاعية المعنية بتوريد الغاز وبحث هذه الموضوعات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



وأشار موسى قائلا إن "قطر عضو بهيئة الربط الخليجي، واتفاقها مع العراق بشأن ملف الغاز يتضمن تأهيل الحقول وعقد شراكات لتبادل الخبرات والاستعانة كذلك بالخبرة القطرية في هذا الملف بموجب إعلان النوايا الموقع بين البلدين وقد تعلق هذا الموضوع بوزارة الكهرباء يجري التباحث بهذا الشأن بين البلدين".



في نفس السياق كان قد زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العراق، في منتصف شهر يونيو الجاري، وشهد مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توقيع "إعلان نوايا مشترك".

بالإضافة إلي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات "الطاقة" و"النقل الجوي والبري"، منها مذكرة تعاون لتأسيس "شركة نفط مشتركة" وأخرى لـ"إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية".