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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تطوير الصحة النفسية وعلاج الإدمان ضرورة.. وتيسير التراخيص يجب أن يصاحبه رقابة صارمة

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد
محمد الشعراوي

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة الصحية يجب أن يشمل مختلف التخصصات، وعلى رأسها الصحة النفسية وعلاج الإدمان، في ظل الحاجة إلى تعزيز خدمات الدعم والعلاج والتأهيل، وتوسيع نطاق إتاحتها أمام المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن التعامل مع الاضطرابات النفسية ومشكلات الإدمان يتطلب توفير خدمات متخصصة يسهل الوصول إليها، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي وتشجيع طلب المساعدة الطبية دون خوف من الوصمة الاجتماعية أو التعرض للتمييز.

وأضافت أن التوسع في مراكز العلاج والتأهيل المرخصة يمثل أحد المسارات المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يستدعي دراسة آليات تسهيل إجراءات الترخيص أمام الجهات الجادة والمستوفية للاشتراطات، بما يشجع الاستثمار في هذا المجال ويتيح فرصًا أكبر للحصول على العلاج، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والسلامة.

تيسير التراخيص

وشددت فؤاد على أن تيسير التراخيص لا يعني التهاون في الرقابة، بل يجب أن يتزامن مع وضع ضوابط واضحة للتشغيل، والتأكد من كفاءة الفرق الطبية والنفسية، ومراجعة البرامج العلاجية، والالتزام بحقوق المرضى وكرامتهم، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية ومحاسبة أي جهة تخالف الاشتراطات أو تعرض المتعافين للخطر.

وأكدت أهمية التوسع في خدمات العلاج النفسي والتأهيل من الإدمان، وتوفير برامج متابعة بعد انتهاء العلاج، بما يساعد على استقرار الحالة وتقليل احتمالات الانتكاس، فضلًا عن دعم أسر المرضى وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن بناء منظومة صحية متكاملة لا يتحقق فقط بتطوير المستشفيات العامة، وإنما يتطلب أيضًا الاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتوفير خدمات آمنة ومتاحة، تجمع بين سهولة الحصول على العلاج والرقابة الفعالة على جودته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن تطور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تطرق إلى منظومة الخدمات الطبية بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أهمية المقارنة بين ما كانت عليه هذه الخدمات خلال السنوات الماضية وما أصبحت عليه في الوقت الحالي.

النائبة أميرة فؤاد مجلس النواب الصحة النفسية البرلمان

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