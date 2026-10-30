برلماني: تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية خطوة مهمة.. وما زلنا بحاجة إلى المزيد

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تطوير الخدمات الطبية خلال السنوات الماضية يمثل خطوة مهمة في مسار تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطوير في المنشآت الطبية والبنية التحتية الصحية يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مزيد من التحسين والتوسع في الخدمات.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن تقييم تطور المنظومة الصحية لا يتوقف عند إنشاء المستشفياتتصريحات خاصة أو تحديث التجهيزات الطبية، بل يمتد إلى قياس جودة الخدمة الفعلية التي يحصل عليها المواطن، ومدى توافر الأطباء والأطقم التمريضية، وسهولة الوصول إلى العلاج، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكفاءة المطلوبة.

احتياجات القطاع الصحي

وأشار إلى أن احتياجات القطاع الصحي تتزايد باستمرار، وهو ما يستدعي مواصلة الاستثمار في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ودعم الكوادر الطبية، وتحقيق توزيع عادل للخدمات بين المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، حتى يشعر المواطن بصورة ملموسة بنتائج جهود التطوير.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية على أهمية ربط خطط التطوير بمؤشرات واضحة لقياس جودة الرعاية الصحية ورضا المواطنين، مع الاستمرار في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية مناسبة لجميع المواطنين.

واختتم العطار بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يستحق البناء عليه، لكن المرحلة المقبلة تتطلب العمل أكثر، وتطوير مستوى الخدمة داخل المنشآت الطبية.