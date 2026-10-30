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مراسم استقبال رسمية لـ الرئيس السيسي أمام مبنى البرلمان المجري العريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسم استقبال رسمية لـ الرئيس السيسي أمام مبنى البرلمان المجري العريق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى المجر.


وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لـ الرئيس بميدان "كوشوت" أمام مبنى البرلمان المجري العريق، وكان في مقدمة مستقبلي سيادته الرئيس المجري، حيث تم عزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والمجر، واستعراض حرس الشرف، كما صافح الرئيسان أعضاء الوفدين المصري والمجري.


 كما توجه الرئيس إلى "ساحة الأبطال" في بودابست، حيث وضع سيادته إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري الرسمي بالمجر، قبل أن يتوجه إلى قصر "شاندور" الرئاسي لعقد مباحثات مع الرئيس المجري.


 

السيسي الرئيس المجري المجر كوشوت

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