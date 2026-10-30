ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ياسمين عز

تألقت ياسمين عز، مرتديه شورت أنيق باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الابيض، كما أكملت إطلالتها مرتديه جاكيت اسود كلاسيك باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز ، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور ياسمين عز