ياسمين عز تستعرض رشاقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين عز

خطفت ياسمين عز الأنظار في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الأسود المطرز بالكامل.

تميز فستان ياسمين عز في أحدث ظهور بأنه متناسق مع قوامها وكشف عن رشاقتها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها ما كشف عن جمال ملامحها.