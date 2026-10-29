قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست
لو اشتريت الذهب بسعر مرتفع.. 5عوامل تحسم قرار البيع والشراء الآن؟
هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئًا؟.. الإفتاء توضح
بعد أقل من شهر على توليه المسئولية.. رئيس القابضة للكهرباء يبدأ جولات تقييم شركات التوزيع
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية
بولسونارو يتراجع عن إعلان نفسه «الرئيس المنتخب» للبرازيل بعد وصوله إلى أمريكا
لازم أستحمله وأساعده.. معتمد جمال يدافع عن شيكو بانزا بعد فوز الزمالك
ترامب: إيران ستكون قريبًا ضمن قائمة انتصاراتنا كما حدث في فنزويلا
بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
لازم ينضم للمنتخب.. دويدار يشيد بالونش: لعيب راجل بمعنى الكلمة
أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
رنا عصمت

البرقوق الطازج من الفواكه التي تجمع بين المذاق الحلو والحامض والقيمة الغذائية، إذ يحتوي على الألياف ومجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تساعد على دعم الصحة العامة، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متنوع.

ووفقًا لموقع BBC Good Food البريطاني، فإن البرقوق يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، بما فيها مركبات البوليفينول، التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي. كما تشير المعلومات الغذائية إلى أن الألياف الموجودة فيه قد تساعد على تنظيم الشهية ودعم صحة الجهاز الهضمي.

ومن المزايا المهمة للبرقوق أنه يمكن تناوله بسهولة كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى سلطة الفواكه والشوفان والزبادي، كما يمكن استخدامه في إعداد الصلصات وبعض الأطباق المطهية. وتساعد هذه المرونة على إدخاله في النظام الغذائي دون الحاجة إلى تحضيرات معقدة.

PANET | فوائد البرقوق لا تثمن.. زوّدي جسمك بجرعة من مضادات الأكسدة

يحمي القلب


البرقوق غني بالكيرسيتين، وهو نوع من البوليفينول و هذه المركبات النباتية غنية بمضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات و تشير الدراسات إلى أن البوليفينولات تُحسّن صحة القلب.

يحسن الذاكرة


كما تُساعد البوليفينولات الموجودة في البرقوق على استرخاء الأوعية الدموية، مما يُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ وتُشير الدراسات التي أُجريت على البوليفينولات إلى أن هذه المادة الغذائية قد تُحسّن الذاكرة ووظائف الدماغ.

يقوي العظام


العناصر الغذائية الموجودة في البرقوق ، مثل فيتامين  سي وفيتامين ك والبوتاسيوم ، تُقوي العظام وقد وجدت دراسة أجريت على نساء بعد انقطاع الطمث تناولن البرقوق يوميًا انخفاضًا في معدلات فقدان العظام وتحسّنًا في صحتهن العامة.

 يساعد البرقوق والخوخ المجفف على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

البرقوق فوائد البرقوق اهمية البرقوق لمرضى القلب المزايا المهمة للبرقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

الدولار

تذبذب.. ماذا حدث في أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه؟

عملة 1000 جنيه مصري

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

ترشيحاتنا

إمام عاشور

عبدالعزيز عبدالشافي: لن أوافق على رحيل إمام عاشور في يناير.. واللاعب محتاج "قرصة ودن"

الزمالك

عبدالحميد بسيوني: أؤيد إنشاء شركة كرة بنسبة 51% لضخ استثمارات جديدة وحل أزمات الزمالك المالية

الزمالك

محمد بركات: مواجهة يانج أفريكانز ستكون الأشرس للزمالك في دوري الأبطال

بالصور

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

البواسير والشرخ الشرجى.. عادات خاطئة وأخرى تخفف الألم

البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
جمعت بين الجرأة والانوثة..ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد