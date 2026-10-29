قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة معادية
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه الساحل الشرقي
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الخميس
بعد الموافقة على 17 قرارًا حكوميًا.. مدبولي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالسويس اليوم
السجن 5 سنوات ومصادرة الممتلكات.. حكم غيابي جديد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي
ترامب: انقطاع إمدادات الكهرباء يعرقل تصنيع المسيرات في إيران
الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية
تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقلبات الإمدادات العالمية
كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟
هيئة البث الإسرائيلية: بدء فرز أصوات المظاريف المزدوجة في انتخابات الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: انقطاع إمدادات الكهرباء يعرقل تصنيع المسيرات في إيران

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

تسلط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأثير انقطاع إمدادات الكهرباء على تصنيع الطائرات المسيرة في إيران الضوء على أهمية البنية التحتية للطاقة في استمرار القدرات العسكرية والصناعية لطهران، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الضربات التي استهدفت البنية التحتية الإيرانية تسببت في انقطاعات للكهرباء ونقص في بعض الإمدادات الأساسية، ما انعكس على النشاط الصناعي والإنتاج الاقتصادي. 

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير نشرته، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاعات للكهرباء ونقص في المياه والوقود، إلى جانب تباطؤ حركة التجارة والإنتاج.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل اعتماد الصناعات العسكرية الحديثة على شبكات الكهرباء ومرافق الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما يشمل تصنيع الطائرات المسيرة وتجميع مكوناتها واختبارها. 

ويمكن أن يؤدي عدم انتظام إمدادات الطاقة إلى تعطيل بعض مراحل التصنيع، وتأخير عمليات الصيانة والإنتاج، ورفع تكاليف التشغيل.

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع لتصنيع الطائرات المسيرة في إيران، مدعيًا أن الضربات أضعفت قدرات الإنتاج العسكري الإيراني. 

وفي مارس 2026، نقلت تقارير إعلامية عنه قوله إن الولايات المتحدة تستهدف منشآت مرتبطة بإنتاج المسيرات التي تستخدمها إيران في هجماتها.

وتأتي هذه التطورات ضمن مساعي واشنطن للحد من القدرات العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والتهديدات الأمريكية باستهداف منشآت حيوية إذا تصاعدت المواجهة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي انقطاع إمدادات الكهرباء تصنيع الطائرات المسيرة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

عملة 1000 جنيه مصري

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الذهب ـ صورة تعبيرية

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة.. ماذا يعني هذا للذهب؟

IWWI 2026

تحويل مخرجاته إلى مشروعات وشراكات عملية.. أبرز توصيات IWWI 2026

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار يبحث مع رابطة رجال الأعمال القطريين ضخ استثمارات جديدة في مصر

بالصور

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد