ترامب: انقطاع إمدادات الكهرباء يعرقل تصنيع المسيرات في إيران

تسلط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأثير انقطاع إمدادات الكهرباء على تصنيع الطائرات المسيرة في إيران الضوء على أهمية البنية التحتية للطاقة في استمرار القدرات العسكرية والصناعية لطهران، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الضربات التي استهدفت البنية التحتية الإيرانية تسببت في انقطاعات للكهرباء ونقص في بعض الإمدادات الأساسية، ما انعكس على النشاط الصناعي والإنتاج الاقتصادي.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير نشرته، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاعات للكهرباء ونقص في المياه والوقود، إلى جانب تباطؤ حركة التجارة والإنتاج.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل اعتماد الصناعات العسكرية الحديثة على شبكات الكهرباء ومرافق الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما يشمل تصنيع الطائرات المسيرة وتجميع مكوناتها واختبارها.

ويمكن أن يؤدي عدم انتظام إمدادات الطاقة إلى تعطيل بعض مراحل التصنيع، وتأخير عمليات الصيانة والإنتاج، ورفع تكاليف التشغيل.

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع لتصنيع الطائرات المسيرة في إيران، مدعيًا أن الضربات أضعفت قدرات الإنتاج العسكري الإيراني.

وفي مارس 2026، نقلت تقارير إعلامية عنه قوله إن الولايات المتحدة تستهدف منشآت مرتبطة بإنتاج المسيرات التي تستخدمها إيران في هجماتها.

وتأتي هذه التطورات ضمن مساعي واشنطن للحد من القدرات العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والتهديدات الأمريكية باستهداف منشآت حيوية إذا تصاعدت المواجهة.