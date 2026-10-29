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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة معادية

أنظمة الدفاع الجوي الروسية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية
القسم الخارجي

أعلنت وسائل إعلام روسية، الخميس، نقلًا عن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة إضافية كانت متجهة نحو العاصمة، في إطار هجوم متواصل بالطائرات المسيّرة استهدف موسكو ومحيطها.

وقال سوبيانين إن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تمكنت من اعتراض المسيّرات قبل وصولها إلى العاصمة، مضيفًا أن فرق الطوارئ تعمل في المواقع التي سقطت فيها حطام الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الحادث.

وجاء الإعلان في سياق سلسلة من التحديثات التي نشرتها السلطات الروسية بشأن الهجوم، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن عدد المسيّرات التي قالت موسكو إنها أسقطتها ارتفع إلى عشرات الطائرات خلال ساعات قليلة، وفق ما نقلته وكالة انترفاكس.

وتزامن الهجوم مع فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات منطقة موسكو، من بينها فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام روسية. 

كما أفادت تقارير بأن رحلتين قادمتين من تركيا إلى موسكو اضطرتا إلى العودة إلى مطاري المغادرة بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران.

و لم تقدم السلطات الروسية، في التقارير المشار إليها، معلومات نهائية عن الأهداف المحتملة للهجوم أو الخسائر الناجمة عنه.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة بين الجانبين، مع تكرار استهداف مناطق روسية، بما فيها العاصمة ومحيطها، وإعلان موسكو اعتراض أعداد كبيرة من المسيّرات خلال الهجمات الأخيرة.

وتعكس القيود المفروضة على المطارات حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات الجوية على حركة النقل المدني، حتى في الحالات التي تعلن فيها الدفاعات الجوية اعتراض الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

10 طائرات مسيّرة وزارة الدفاع الروسية السلطات الروسية فنوكوفو جوكوفسكي

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