إصابة ولا مشكلة طبية.. سر استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يعاني من أي إصابة، مؤكدًا أن استبعاده من قائمة الفريق جاء لأسباب فنية، في ظل عدم الرضا عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن استبعاد إمام عاشور لا يرتبط بأي مشكلات طبية، وإنما يعود إلى رؤية الجهاز الفني، في ظل تراجع مستوى اللاعب وعدم ظهوره بالشكل المنتظر منه خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف أن حالة عدم الرضا عن أداء إمام عاشور لا تقتصر على الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، بل تمتد إلى داخل النادي الأهلي بشكل عام، وهو ما يدفع المسؤولين إلى التحرك خلال الفترة المقبلة من أجل معالجة الأمر.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي يعتزمون عقد وقفة مع اللاعب لمناقشة مستواه والعمل على تصحيح الأوضاع، خاصة في ظل أهمية دوره داخل الفريق، وحاجة الأهلي إلى استعادة أفضل مستوياته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل مسؤولو الأهلي في استعادة إمام عاشور لمستواه المعهود، بما يساعد الفريق على تحقيق أهدافه والمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة.