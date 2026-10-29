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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يتطلع للتعاون مع روسيا في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة.. ووزير الخارجية: لا تنازل عن حقوق مصر المائية.. وساميا نكروما تكشف دور عبدالناصر في زواج والدها من مصرية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد كمال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في تطوير المفاعل البحثي التابع لهيئة الطاقة الذرية، واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، إلى جانب بحث التعاون في مجالات المفاعلات النووية الصغيرة والعائمة، ومشروعات تحلية مياه البحر، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودعم الصناعات المتخصصة، واستخراج اليورانيوم والمعادن النادرة.

السيسي يوجه بتسريع تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع ببدء التنفيذ والتشغيل الفعلي للقطاعات المستهدفة بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر، في أقرب وقت ممكن، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمطور الصناعي الروسي، بما يدعم تنفيذ المشروع وجذب الاستثمارات.

وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا المائية.. ووافقنا مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في حوض النيل الجنوبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن  قضية المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر وموقف مصر واضح بالنسبة لأمن البحر الأحمر وحوكمته.

مصطفى البرغوثي: لا توجد اختلافات أيديولوجية بين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد اختلافات أيديولوجية جوهرية بين بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مشيرًا إلى أن التنافس السياسي يدور بين أحزاب اليمين الصهيوني واليمين الأكثر تطرفًا.

علي الدين هلال: نتنياهو نجح في كسب كراهية الرأي العام الأوروبي والأمريكي

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن متابعة الانتخابات الإسرائيلية هدفه  فهم المستقبل والبحث عن ثغرات التغيير ومجالات لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.

حفيد عبدالناصر: ثروات أفريقيا تجعلها محط أطماع دولية.. والعلم والتكنولوجيا يؤهلانها للريادة

قال جمال عبدالناصر، حفيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن استقلال أفريقيا كان من أولويات الرئيس الراحل، مؤكدًا أن عبدالناصر عاش ومات مدافعًا عن استقلال مصر، باعتبارها جزءًا من القارة الأفريقية.

حفيدة نيلسون مانديلا تدعو إلى وحدة أفريقيا واستثمار ثرواتها لصالح شعوبها

دعت نديليكا مانديلا، حفيدة الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى تعزيز الوحدة الأفريقية وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، مؤكدة ضرورة أن تشكل مسيرة الكفاح التي خاضها الأجداد دافعًا لمواصلة البناء والتنمية في القارة.

عضو بالغرفة التجارية: 99% من زيت الطعام مستورد وتوطين الصناعة يحتاج وقتًا

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، إن نحو 99% من زيت الطعام المتداول في السوق المصرية مستورد، مؤكدًا أن التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلي يتطلب وقتًا وتدريبًا وتسهيلات حكومية تدعم المستثمرين والتجار الراغبين في دخول المجال الصناعي.

بعد تحرك سعر الصرف.. لجنة التموين بالغرفة التجارية يطالب التجار بزيادة الأسعار 5% فقط بدلًا من 25%

طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، التجار بعدم رفع أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20% و25% دفعة واحدة، داعيًا إلى تطبيق زيادات تدريجية تبدأ بنحو 5%، مع متابعة حركة الإقبال على الشراء واحتياجات المواطنين.

الفنانة نيرة عارف: كنت بزعل لما حد يقولي سيبي الغناء تعالي مثلي

كشفت الفنانة نيرة عارف عن كواليس بداياتها الفنية، موضحة أنها بدأت تجاربها في مجال الغناء، وكانت تشعر بالضيق عندما يطلب منها أحد خوض تجربة التمثيل، لاعتقادها أن الغناء يعتمد على الموهبة الفطرية بدرجة أكبر من الاجتهاد والتدريب.
 

أخبار التوك شو الرئيس السيسي حقوق مصر المائية التعاون المصري الروسي

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