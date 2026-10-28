السيسي يوجه بتسريع تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع ببدء التنفيذ والتشغيل الفعلي للقطاعات المستهدفة بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر، في أقرب وقت ممكن، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمطور الصناعي الروسي، بما يدعم تنفيذ المشروع وجذب الاستثمارات.

وشدد السيسي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو، على ضرورة تكليف الجهات المعنية بالرد على استفسارات المستثمر الروسي، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمنطقة الصناعية.

كما أكد الرئيس السيسي على توفير قنوات تمويلية آمنة ومستدامة للمنطقة الصناعية الروسية، بما يضمن توافر الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ويدعم استقرار الاستثمارات واستمرارية العمل.

وتستهدف المنطقة الصناعية الروسية تعزيز الاستثمارات الصناعية والتجارية المشتركة، وتوطين عدد من الصناعات الروسية في مصر، والاستفادة من موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من إمكانات لوجستية واتصالية بالأسواق الإقليمية والدولية.