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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تستقبل وفد «كانتربري كريست تشيرش» البريطانية لمتابعة انطلاق الدراسة بالبرامج الأكاديمية المزدوجة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استقبال وفد أكاديمي من جامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، برئاسة الدكتورة لورنا توماس، مسؤولة الاتفاقيات الأكاديمية المشتركة بالجامعة، والدكتورة سمر لطفي، لمتابعة انطلاق الدراسة بالبرامج الأكاديمية المزدوجة بين الجامعتين، والوقوف على آليات تنفيذها بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.


وكان في استقبال الوفد الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من المسؤولين عن البرامج الدولية والتعاون الأكاديمي، حيث شهدت الزيارة عقد اجتماعات لمراجعة الإجراءات التنفيذية للبرامج المشتركة، ومتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية، وبحث آليات تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب الملتحقين بها.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن استقبال الوفد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جامعة بنها وجامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، والتي تستهدف إتاحة برامج تعليمية دولية بمعايير أكاديمية عالمية داخل مصر، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرامج الأكاديمية المزدوجة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، إذ تتيح للطلاب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتبادلة بين الجامعتين، وتعزز فرص حصولهم على تعليم عالي الجودة، بما يدعم قدراتهم العلمية والعملية ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمنافسة في سوق العمل.
وأضاف أن الجامعة تحرص على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات التعليمية المرموقة، وتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي والارتقاء بجودة مخرجاته.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة لورنا توماس عن سعادتها بزيارة جامعة بنها، مشيدة بما لمسته من استعدادات أكاديمية وإدارية لدعم تنفيذ البرامج المشتركة، ومؤكدة حرص جامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية على متابعة مراحل التنفيذ المختلفة، بما يضمن تحقيق أهداف الشراكة والارتقاء بالتجربة التعليمية للطلاب.
وشهدت الزيارة مناقشة سبل تطوير التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم الأنشطة التعليمية والبحثية المشتركة، وتعزيز فرص التدويل، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لضمان نجاح البرامج الأكاديمية المزدوجة وتحقيق مخرجات تعليمية متميزة تعزز مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أنه تم اعتماد 12 برنامج أكاديمي بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة بالجامعة كبرامج دراسية مزدوجة بين الجامعتين، بما يتيح للطلاب الحصول على مؤهلات أكاديمية مشتركة من الجامعتين.
وتشمل البرامج المعتمدة : أولا، برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهى : بكالوريوس أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية ، بكالوريوس علوم الحاسب ، بكالوريوس المعلوماتية الطبية، بكالوريوس الشبكات وتكنولوجيا الهاتف المحمول ، بكالوريوس الذكاء الاصطناعي ، بكالوريوس نظم معلومات الأعمال ، بكالوريوس الحسابات العلمية.
ثانيا، برامج كلية التجارة وهي : ، بكالوريوس التجارة في المحاسبة ، بكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال ، بكالوريوس التجارة في الاقتصاد ، بكالوريوس نظم المعلومات ، بكالوريوس التجارة في الإحصاء.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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