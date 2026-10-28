لجنة التموين بالغرف التجارية: نعاني ركودا في السوق منذ فترة طويلة.. ووعي المواطن يحد من ارتفاع الأسعار

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، إن السوق المصرية يعاني من حالة ركود منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن توافر السلع والتزام التجار والمستوردين، إلى جانب وعي المواطنين عند الشراء، عوامل من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار.

زيادة الأسعار قد تتراجع من 10% إلى 5% بوعي المستهلك

وأضاف بشاي، خلال لقائه على قناة «تن تي في»، أن تضافر هذه العوامل قد يسهم في تقليل نسبة الزيادة في الأسعار، بحيث تصل إلى 5% بدلًا من 10%، مؤكدًا أهمية دور المواطن في ضبط حركة الأسعار داخل السوق المصرية.

وأوضح أن وعي المستهلك يمثل عاملًا أساسيًا ومؤثرًا في ضبط الأسعار، من خلال ترشيد قرارات الشراء والتعامل بوعي مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق، بما يساعد على الحد من الضغوط السعرية.

وأشار رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية إلى أن السوق المصرية تشهد منافسة سعرية أي «سوق حرق»، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة التعامل بحذر مع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية التي تمس احتياجات المواطنين.

وشدد بشاي على أن هناك سلعًا تمثل خطًا أحمر بالنسبة للمواطن، ما يستدعي زيادة الوعي الاستهلاكي وتعزيز الرقابة على السلع الاستهلاكية، لضمان ضبط الأسعار وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.