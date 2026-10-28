شاركت في الدراما الخليجية.. وفاة الفنانة نادية كرم

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان وفاة الفنانة المصرية نادية كرم، بعد مشوار فني شاركت خلاله في عدد من الأعمال الدرامية الخليجية، لتترك بصمة في الدراما الكويتية التي شهدت جانبًا كبيرًا من مسيرتها.

وكتبت مى العيدان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك : إنا لله وإنا إليه راجعون . . انتقلت إلى رحمة الله الفنانة نادية كرم شقيقة الفنانة عبير أحمد اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح حناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها واجعل قبرها روضا من رياض الجنة لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

نادية كرم

ونادية كرم ممثلة مصرية من أم لبنانية، عاشت وعملت في الكويت، وهي شقيقة الفنانة عبير أحمد. بدأت مشوارها الفني عام 1996، وشاركت في أعمال تلفزيونية ومسرحية متنوعة، وارتبط اسمها بعدد من المسلسلات الخليجية التي حققت حضورًا لدى الجمهور.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها مسلسل «الحيالة»، إلى جانب أعمال درامية أخرى مثل «الخافي أعظم» و«مع حصة قلم»، كما خاضت تجارب مسرحية خلال مسيرتها الفنية.