ضبط 30 تمساحًا داخل حقيبة فني تكييف بقطار في أسيوط

ضبطت الأجهزة الامنية بمحافظة أسيوط 30 تمساحًا صغيرًا داخل حقيبة زرقاء بحوزة فني تكييف على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، أثناء توقفه بمحطة أسيوط، في واقعة كشفت عن محاولة للاتجار غير المشروع في الحياة البرية، فيما نفقت 3 تماسيح عقب ضبطها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الدكتور إبراهيم نفادي مدير محمية وادي الأسيوطي بلاغًا من رئيس قسم شرطة محطة أسيوط، إلى جانب إخطار غرفة عمليات المحافظة، يفيد بالعثور على تماسيح داخل حقيبة بحوزة أحد ركاب القطار.

وبفحص الحقيبة، تبين وجود 30 تمساحًا صغيرًا تتراوح أطوالها بين 20 و25 سنتيمترًا، وعلى الفور جرى تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة.

وبالعرض على النيابة العامة، صدر قرار بإعادة التماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في أسوان، حيث كُلف فريق من الشؤون القانونية والمحمية باستلامها، على أن يتم توفير سيارة مجهزة لنقلها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياتها.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار جهود الدولة لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي.