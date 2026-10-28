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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات بناء

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها ومقدراتها، وحماية الرقعة الزراعية من التآكل، والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء المخالف، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على التخطيط العمراني المنظم.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها الميدانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها بمختلف المراكز والقرى، مشيرًا إلى تنفيذ 27 حالة إزالة لتعديات ومخالفات متنوعة، في إطار التحرك المستمر لمنع تفاقم المخالفات والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الإزالات المنفذة شملت 6 حالات لمخالفات بناء دون ترخيص في المهد، بإجمالي مساحة بلغت 587 متر مربع، إلى جانب إزالة حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة إجمالية بلغت 155 متر مربع كما تضمنت الحملات إزالة 19 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة في المهد، بإجمالي مساحة بلغت 18 قيراط و17 سهم، بما يعكس استمرار جهود المحافظة في التصدي للمخالفات في مراحلها الأولى والحد من التعدي على الرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وتكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة، والتعامل الفوري معها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكد من عدم عودة التعديات إلى المواقع التي جرى التعامل معها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الدورية بمختلف أنحاء أسيوط، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، مع إعطاء الأولوية للتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد، حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

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