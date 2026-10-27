جنايات أسيوط تعاقب 9 متهمين في قضية مقتل شخص وإصابة اثنين بديروط

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 9 متهمين بأحكام متفاوتة، بعد إدانتهم في واقعة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وأحمد مصطفى حسانين، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

خلافات على أرض زراعية وراء الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 3876 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية صنبو، أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة شخصين آخرين.

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل «وليد. ج. س»، وإصابة كل من «حسام. ح. س» و«محمود. ح. ع»، متأثرين بتداعيات المشاجرة.

وكشفت تحريات المباحث عن تورط 9 متهمين في الواقعة، وهم: «مدني. م. م»، 39 عامًا، وشقيقه «ياسر. م. م»، 47 عامًا، و«أحمد. أ. م»، 29 عامًا، و«أحمد. ن. إ»، 29 عامًا، و«هيثم. ع. م»، 31 عامًا، و«عصام. م. م»، 42 عامًا، و«عبداللاه. ن. إ»، 31 عامًا، و«حسني. س. ف»، 46 عامًا، و«منير. ف. أ»، 69 عامًا، والذي أشارت أوراق القضية إلى أنه هارب.

وأوضحت التحريات أن خلافات سابقة على قطعة أرض زراعية نشبت بين المتهمين والمجني عليهم، وتطورت إلى حمل أسلحة نارية واستعراض القوة والعنف، فيما أطلق المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية صوب المجني عليهم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

أحكام بالسجن من سنة إلى 15 عامًا

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والمداولة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، ومعاقبة المتهمين الثالث والسابع بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.

كما قضت بمعاقبة المتهمين الرابع الخامس والسادس بالسجن لمدة سنتين لكل منهما، والمتهمين الثامن والتاسع بالسجن لمدة سنة واحدة لكل منهما.