اليوم.. الجنايات تنظر أولى جلسات استئناف إعدام المتهم بقتل زوجته ورضيعها بالمنوفية

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم السبت، أولى جلسات الاستئناف المقدم على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق متهم بقتل زوجته وطفلهما الرضيع داخل منزل الزوجية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا.

​يعود الجاني في هذه القضية إلى ارتكاب جريمته المروعة داخل مسكن الزوجية، حيث أظهرت التحقيقات أنه أقدم على توثيق جثتي الضحيتين عبر التقاط صور لهما عقب الواقعة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لحذفها.

​وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها السابق بإعدام المتهم شنقًا بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، فيما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية للصحة النفسية سلامة قواه العقلية والإدراكية وقت ارتكاب الجريمة. ومن المقرر أن تباشر المحكمة اليوم نظر الطعن المقدم على الحكم.