بالأسماء.. 3 مصابين في حادث تصادم موتوسيكل على طريق كفر زين الدين بالمنوفية

​شهد طريق كفر زين الدين أمام إحدى صالات الأفراح بمركز الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم، حادث تصادم دراجة نارية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم إصابة خطيرة.

​تلقى اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطاراً يفيد وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

​وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من ​محمود شعبان محمد البيومي 22 عاماً، مقيم بكفر زين الدين، و​يوسف محمدي عبد الستار 19 عاماً مقيم بكفر زين الدين وعصام إبراهيم محمد الشامي 48 عاماً، مقيم بتلبنت أبشيش مصاب بإصابة خطيرة.

​وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ التعامل مع حالاتهم الصحية وفقاً للتقارير الطبية.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد ملابسات الحادث.