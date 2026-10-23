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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وطاعون المجترات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، إعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أكتـوبـر 2026  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة .

وأشار اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية إلي أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ الحملة تتضمن الدفع بفرق بيطرية متخصصة لعمل زيارات ميدانية بكافة قرى مراكز ومدن المحافظة لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان ، بالإضافة الي تنفيذ أعمال التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري وفرق التحصين وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة ، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات ، مؤكداً أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يمثل أولوية هامة باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي .

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