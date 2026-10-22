القبض على أدمن صفحة لبيع الطائرات الدرون بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الاشخاص بالمنوفية لقيامه بالترويج لبيع طائرة "درون" عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع طائرة "درون" عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) ، وتبين عدم وجود طائرات درون بحوزته ، وضُبط بحوزته (جهاز تحكم – 3 بطاريات – شاحن "خاصين بطائرة درون") ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





