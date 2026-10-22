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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزة مشاهدات وفلوس .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

صانعة محتوى التواصل الإجتماعى الرقص بملابس خادشة

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