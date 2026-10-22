القبض على 3 أشخاص استعرضوا بدرجاتهم النارية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من قائدى الدراجات النارية بأداء حركات إستعراضية بأحد الشوارع بكفر الشيخ مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديها (طالبان ، عامل – مقيمين بدائرة مركز كفر الشيخ).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18/الجارى بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حال مشاركتهم بحفل زفاف.





تم التحفظ على الدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





