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سمح لمواطنين بالجلوس أعلى السقف.. القبض على سائق أتوبيس بالشرقية
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سمح لمواطنين بالجلوس أعلى السقف.. القبض على سائق أتوبيس بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس "مينى باص" بالسماح لعدد من الأشخاص بالصعود أعلى سقف الأتوبيس حال سيره بأحد الطرق، بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، معرضا حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الأتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو "ساري التراخيص"، وقائده (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال شهر يونيو الماضي؛ حال قيامه بتوصيل بعض العمال لأماكن عملهم؛ لتعطل الأتوبيس الخاص بهم.

وتم التحفظ على الأتوبيس.. واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أتوبيس

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