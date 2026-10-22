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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وصلوا للكنز فى الجبل.. القبض على شخصين بحوزتهما 521 قطعة أثرية بالمنيا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى.. 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذين من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما.. وضُبط بحوزتهما (521) قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار بدائرة مركز شرطة سمالوط ، وحيازتهما لها بقصد الإتجار.. وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

وزارة الداخلية القطع الأثرية ثروات البلاد

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