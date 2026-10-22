تجديد حبس المتهم بقتل الطالبة نورا في شبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المتهم بقتل الطالبة نورا بطلق ناري من فرد خرطوش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق بنيابة قسم ثان شبرا الخيمة، أنه اشترى السلاح الناري مقابل 2000 جنيه، بعدما شاهد إعلانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعرضه للبيع، موضحًا أنه اشتراه بغرض استعراضه أمام أصدقائه.



وأضاف المتهم أنه سبق أن استخدم السلاح في إحدى المناسبات وأطلق منه طلقة، قبل أن يظل دون استخدام حتى يوم الواقعة.

وبحسب أقواله، حضرت خطيبته وصديقتها المجني عليها إلى أسفل منزله، وأخبرته صديقة خطيبته بتعرضها لمضايقات من بعض الشباب في الشارع، فصعد لإحضار فرد الخرطوش رغم محاولة خطيبته منعه.



وأشار إلى أنه أثناء تجهيز السلاح داخل حوش المنزل، خرجت منه طلقة أصابت رأس نورا، ما أدى إلى وفاتها، مدعيًا أنه لم يقصد إصابتها، وأنه أحضر السلاح بهدف ترويع الشباب الذين ضايقوها، وليس الاعتداء عليهم أو إصابة أي منهم.