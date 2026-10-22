تموين القليوبية يضبط 7 أطنان أرز مجهول تاريخ الإنتاج ويحرر محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بطوخ

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملة رقابية بمركز طوخ، أسفرت عن ضبط 7 أطنان من الأرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت أمس، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، عن تحرير محضر ضد المسئول عن محل حبوب بقرية مشتهر، لحيازته 280 شيكارة أرز بإجمالي 7 أطنان، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج.



كما حررت الحملة محضرين ضد المسئولين عن مستودعي بوتاجاز بقريتي السفاينة والحصة، لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد المسئولين عن سوبر ماركت ومحل بقالة للمخالفة ذاتها.

في السياق نفسه، جرى تحرير 6 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من محال البقالة ومخبز سياحي.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة، وضبط المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.