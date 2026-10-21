قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين
الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها
الرئيس السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة
مستشار إسرائيلي سابق: تصريحات سموتريتش بشأن احتلال سيناء تستهدف مكاسب انتخابية
الرئيس السيسي: استهداف صورة الشرطة بدأ قبل أحداث 2011
الرئيس: استهداف الداخلية كأحد جناحي أمن الدولة لا يتوقف
ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم.. والجنيه يقترب من مستوى الـ 51 ألفا
توجيه رئاسي للمحافظين والعُمد والمواطنين بإحلال السلالات لتعظيم الإنتاج الحيواني
وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له
وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة
خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو تفتيته.. وتدفق السلاح للميليشيات يعرقل الحل السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المقاعد الجديدة بكورنيش كفر شكر ويستمع إلى آراء الأهالي بشأن أعمال التطوير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المقاعد الجديدة بكورنيش كفر شكر، في إطار جهود المحافظة لتطوير المساحات العامة وتوفير متنفس حضاري لأهالي المدينة، بما يتيح لهم الاستمتاع بالكورنيش في أجواء مريحة، ويوفر أماكن مناسبة للجلوس والاستراحة.


حيث تابع المحافظ أعمال تطوير الكورنيش، واطّلع على المقاعد الجديدة التي تستهدف توفير أماكن مناسبة لجلوس المواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين بشأن أعمال تطوير الكورنيش، والتعرف على انطباعاتهم وملاحظاتهم حول ما تم تنفيذه، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستفادة من مقترحاتهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجاتهم.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الحفاظ على الكورنيش ومكوناته، والتعامل معه باعتباره ملكية عامة ومتنفسًا حضاريًا للجميع، بما يضمن استدامة الاستفادة منه والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بأهالي كفر شكر.
ووجّه محافظ القليوبية بتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش كفر شكر بنفس مستوى المرحلة الأولى، مع توفير مقاعد لجلوس المواطنين، بما يحقق التكامل بين المرحلتين ويعزز الاستفادة من الكورنيش باعتباره مساحة مفتوحة تخدم أهالي المدينة وتوفر لهم مكانًا مناسبًا للجلوس والتنزه.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية كفر شكر كورنيش كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

تعاون

تعاون مصرفي جديد مع البورصة المصرية لدعم الابتكار المالي وتأهيل الشباب للاستثمار

الرئيس السيسي:

الرئيس السيسي: الدعم النقدي يحقق عدالة وشفافية أكبر.. ومستعدون لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر المياه

وزير الصحة يتسلم شهادتي “الأيزو”

وزير الصحة يتسلم شهادتي “الأيزو” لنظام إدارة الشكاوى ورضاء المنتفعين بالإدارة المركزية للطوارئ والرعايات الحرجة

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد