محافظ القليوبية يتفقد المقاعد الجديدة بكورنيش كفر شكر ويستمع إلى آراء الأهالي بشأن أعمال التطوير

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المقاعد الجديدة بكورنيش كفر شكر، في إطار جهود المحافظة لتطوير المساحات العامة وتوفير متنفس حضاري لأهالي المدينة، بما يتيح لهم الاستمتاع بالكورنيش في أجواء مريحة، ويوفر أماكن مناسبة للجلوس والاستراحة.



حيث تابع المحافظ أعمال تطوير الكورنيش، واطّلع على المقاعد الجديدة التي تستهدف توفير أماكن مناسبة لجلوس المواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين بشأن أعمال تطوير الكورنيش، والتعرف على انطباعاتهم وملاحظاتهم حول ما تم تنفيذه، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستفادة من مقترحاتهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجاتهم.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الحفاظ على الكورنيش ومكوناته، والتعامل معه باعتباره ملكية عامة ومتنفسًا حضاريًا للجميع، بما يضمن استدامة الاستفادة منه والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بأهالي كفر شكر.

ووجّه محافظ القليوبية بتنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش كفر شكر بنفس مستوى المرحلة الأولى، مع توفير مقاعد لجلوس المواطنين، بما يحقق التكامل بين المرحلتين ويعزز الاستفادة من الكورنيش باعتباره مساحة مفتوحة تخدم أهالي المدينة وتوفر لهم مكانًا مناسبًا للجلوس والتنزه.