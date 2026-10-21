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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 15 سنة لسائق أنهى حياة زوج طليقته في شبين القناطر بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها  الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على سائق، لاتهامه بقتل زوج طليقته، إثر خلافات سابقة بينهما بسبب زواج المجني عليه من طليقة المتهم، بقرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر.


صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وسامي عبد الجواد محمد جاد، وشريف محمد السباعي مصطفى، وأمانة سر كمال جاويش.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 5 أغسطس 2025، حين أقدم المتهم «علي. ع. م»، 40 عامًا، ويعمل سائقًا، على الاعتداء على المجني عليه محمود رمضان محمود أحمد، باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن وفاته، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، بسبب زواج الأخير من طليقة المتهم، وأضافت التحريات أن المتهم تلقى اتصالًا هاتفيًا من المجني عليه بشأن تعديه على نجله، فتوجه إلى مكان وجوده واعتدى عليه بالضرب حتى أودى بحياته.
وأوضح تقرير الصفة التشريحية وجود إصابات متعددة بجثمان المجني عليه، شملت كدمات بالرأس والذراعين، إلى جانب جروح في مناطق متفرقة من جسده، وأشار التقرير إلى أن بعض الإصابات نتجت عن المصادمة بجسم صلب راضٍ، وأخرى عن التعدي بأداة ذات حافة حادة.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها

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