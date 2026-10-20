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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 6 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية لوكر مخدرات وأسلحة بقرية نوى في القليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

شهدت قرية نوى التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مداهمة أمنية حاسمة لوكر إجرامي، بعدما تحركت قوات الشرطة لاستهداف عناصر شديدة الخطورة اتخذت من القرية مسرحا لممارسة نشاطها في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، لتندلع مواجهة مسلحة بين الجانبين انتهت بمصرع 6 عناصر إجرامية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.


وكشفت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، رصدت نشاط 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، واتخاذهم أحد الأوكار بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب حيازة الأسلحة النارية والذخائر.
وعقب التأكد من صحة المعلومات، جرى تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، فيما أعد ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، وبمشاركة قوات الأمن المركزي، خطة أمنية محكمة لاستهداف الوكر الإجرامي، وتحديد أماكن اختباء العناصر المستهدفة، وإحكام السيطرة على المنطقة.
وانطلقت القوات الأمنية لمداهمة الوكر، مستعينة بعنصر المفاجأة لمحاصرة المتهمين وضبطهم، إلا أن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فور استشعارها اقتراب رجال الشرطة، لتتعامل القوات مع مصدر النيران، وتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمصرع 6 عناصر إجرامية وفقًطا للمعلومات الأولية عن الواقعة.
وعقب السيطرة على الموقف، فرضت القوات سيطرتها على موقع المداهمة، وبدأت أعمال التفتيش التي أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية والذخائر، فيما جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وعقب نجاح المداهمة الأمنية، سادت حالة من الارتياح بين عدد من أهالي قرية نوى بمدينة شبين القناطر، الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية في مواجهة العناصر الإجرامية وملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية

القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر مركز شبين القناطر قرية نوي

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