ضبط المتهم بالتعدى على طليقته في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها لقيامه بمضايقتها وتهديدها بالإيذاء في القليوبية والإدعاء بتعاطيه المواد المخدرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وتهديدها لخلافات سابقة بينهما.

وتم ضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة) وتبين عدم حيازته مواد مخدرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.