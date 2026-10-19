القبض على المتهم بالتعدي على مسكن طليقته بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بباب الشقة محل سكنها بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى تبلغ لقسم شرطة زفتى من القائمة على النشر ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بباب الشقة سكن والدها "بمقص حديدى" لخلافات بينهما لصدور عدة أحكام قضائية لصالحها ضده.



أمكن ضبط المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – مقيم بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزته (الأداة المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.