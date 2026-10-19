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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جثمان ندى أحمد رزق في أرض زراعية بالفيوم بعد اختفائها يومين

الطفلة ندى أحمد رزق
الطفلة ندى أحمد رزق
صدى البلد

عُثر على جثمان الطفلة ندى أحمد رزق داخل أرض زراعية بعزبة ظبط التابعة لمنشأة دكم بمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وذلك بعد اختفائها لمدة يومين في واقعة أثارت تساؤلات حول ملابسات الوفاة وسط وجود شبهة جنائية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف حقيقة ما حدث.


بلاغ بالاختفاء وتحركات أمنية مكثفة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز سنهور القبلية بقيادة الرائد أحمد صوفي رئيس المباحث بلاغا باختفاء الصغيرة منذ يومين وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية تكثيف التحريات والجهود الميدانية للبحث عنها وفحص المعلومات المتاحة بشأن ظروف اختفائها.

 واستمرت جهود البحث حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الصغيرة داخل إحدى الأراضي الزراعية بالمنطقة المشار إليها لتبدأ مرحلة جديدة من الفحص والتحقيق لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيل الساعات التي سبقت العثور عليها.


الفحص الطبي لتحديد أسباب الوفاة

وعقب العثور على الجثمان جرى نقله إلى مشرحة المستشفى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد التقرير الطبي الذي يحدد أسباب الوفاة ويكشف عن وجود أي إصابات أو علامات قد تساعد في تحديد الظروف المحيطة بالواقعة.


تحقيقات لكشف حقيقة الواقعة

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وفحص ظروف اختفاء الطفلة ومكان العثور على جثمانها سعيا للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد ملابسات الوفاة.

 كما تعمل الأجهزة المختصة على التحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه في ضوء نتائج الفحص والتحريات الجارية تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

الطفلة الفيوم الأجهزة الأمنية

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