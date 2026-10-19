القبض على أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للأداب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاتين أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافيىة للأداب على السوشيال ميديا.

وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد رصدت قيام سيدتين (تحملان جنسية إحدى الدول) بإدارة عدد من الحسابات على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، محتواها يتنافى مع الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل في القاهرة، وضبط بحوزتهما هاتفي محمول، وبفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي،.

وبمواجهتهما؛ اعترفتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.