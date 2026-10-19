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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للأداب في القاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاتين أجنبيتين تروجان لممارسة الأعمال المنافيىة للأداب على السوشيال ميديا.

وكانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد رصدت قيام سيدتين (تحملان جنسية إحدى الدول) بإدارة عدد من الحسابات على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، محتواها يتنافى مع الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل في القاهرة، وضبط بحوزتهما هاتفي محمول، وبفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي،.

وبمواجهتهما؛ اعترفتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية السوشيال ميديا أجنبيتين

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