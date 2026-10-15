جامعة بنها تنظم قافلة طبية مجانية بمجمع مدارس ميت نما

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمجمع مدارس ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، في إطار دورها المجتمعي.



جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 303 من الطلاب في عدد من التخصصات الطبية، شملت 104 حالات بقسم الرمد، و112 حالة بقسم الأطفال، و87 حالة بقسم العظام، كما تم توفير 21 نظارة طبية وصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما تم تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى الجامعي لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات العلاجية وفقا لاحتياجات كل حالة.