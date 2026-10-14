بسبب إيجار سيارة.. القبض عى طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ، والزعم بقيامهم بإجباره على التنازل عن المحضر المحرر ضدهم بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول القائم على النشر (عاطل "مصاب بجرح قطعى بالرأس") ، وطرف ثان (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، لخلافات مالية بينهم حول إيجار سيارات ، قاموا على إثرها بتبادل التعدى على بعضهم بالضرب مما أدى لإصابة الطرف الأول.

كما تبين عدم قيام أحد بإجبار القائم على النشر على التنازل عن أية محاضر ، أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.