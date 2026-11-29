طرحت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي إي، تساؤلات مهمة بشأن ملف الرقابة على الطرق ومواجهة المخالفات، وذلك في أعقاب حادث الوراق، مطالبة بمراجعة آليات التعامل مع المخالفات والتأكد من إزالة أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى كوارث تهدد أرواح المواطنين.

وأكدت فاتن عبد المعبود أن تحرير ألف محضر مخالفة لا يمكن اعتباره إنجازًا في حد ذاته، إذا ظلت أسباب المخالفة قائمة دون معالجة حقيقية، مشيرة إلى أن الإنجاز الفعلي يتمثل في منع وقوع الحوادث من الأساس، وإزالة مصادر الخطر، والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بإجراءات السلامة.

وتساءلت الإعلامية: هل أصبحنا نقيس نجاح الأجهزة التنفيذية بعدد المحاضر التي تحررها، أم بمدى قدرتها على منع تكرار المخالفات وحماية أرواح المواطنين؟ مؤكدة أن المطلوب ليس مجرد رصد الأخطاء وتسجيلها في دفاتر رسمية، وإنما التحرك الفوري لمعالجتها ومتابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن حوادث الطرق المتكررة تفرض ضرورة طرح أسئلة جادة حول ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع تكرار المآسي السابقة، مستشهدة بحادث محطة مصر عام 2019، وحادث قطار سوهاج عام 2021، وصولًا إلى حادث الوراق، قائلة إن السؤال الذي يتكرر مع كل كارثة هو: ماذا فعلنا حتى لا تتحول أخطاء الماضي إلى كوارث جديدة؟

وشددت فاتن عبد المعبود على أهمية الانتقال من مرحلة رد الفعل بعد وقوع الحوادث إلى مرحلة الوقاية والاستباق، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية، والفحص الدوري للطرق والمنشآت، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، والتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة بصورة مستمرة.

واختتمت بالتأكيد على أن حياة المواطنين لا يجب أن تكون محل انتظار لتحرك المسؤولين بعد وقوع الكارثة، وأن معيار النجاح الحقيقي لأي منظومة رقابية هو قدرتها على منع الخطر قبل وقوعه، وليس الاكتفاء بتحرير محاضر المخالفات بعد فوات الأوان.