شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها دفن شاب من قرية الحسينات بأبوتشت بعد وفاته بمكة المكرمة أثناء أداء مناسك العمرة، إزالة 109حالات تعدٍ بمساحة41 ألف متر أملاك ري بقريتي دندرة والمحروسة، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقرية كوم الضبع بنقادة، ندوة لمجمع إعلام قنا بكلية الزراعة حول"مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، المجلس التنفيذى يعتمد الشعار الجديد لتوحيد هوية المحافظة المؤسسية، اندلاع حريق فى منزل مخصص لتخزين الفحم بجوار مسجد أبو العباس بقوص.





دفن بمكة المكرمة..وفاة شاب من حسينات قنا أثناء أداء مناسك العمرة

خيّمت أجواء من الحزن على أهالي قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، عقب وفاة شاب من أبناء القرية أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الفقد بالحزن والرضا بقضاء الله وقدره.

وأكد أهالي قرية الحسينات، أن الفقيد بهاء محمد محمود النحوي، الشهير بـ«أبو عيد»، توفي أثناء أداء مناسك العمرة، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال السعي بين الصفا والمروة، وكان يرتدي ملابس الإحرام، وسط أجواء روحانية في الأراضي المقدسة.



قنا.. إزالة 109حالات تعدٍ بمساحة41 ألف متر أملاك ري بقريتي دندرة والمحروسة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري بقريتي دندرة والمحروسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفي إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي وتطبيق القانون.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الحملة أسفرت عن تنفيذ 109 حالات إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الري، بإجمالي مساحة بلغت 40 ألفًا و884 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها.





إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

ندوة لمجمع إعلام قنا بكلية الزراعة حول"مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"

نظم مجمع إعلام قنا بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة قنا، ندوة تثقيفية بعنوان "مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. بين الاكتفاء الذاتي والتصدير"ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بالمشروعات القومية، تحت شعار "وعي يحمي وإعلام يبني" برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وأوضح الدكتور عصام الدين عبد الهادي، العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة قنا، بأن مشروع مستقبل مصر بدأ باستهدف استصلاح مليون وخمسون ألف فدان، ثم توسع المشروع ليصل إلى أربعة ونصف المليون فدان، لافتاً أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق عائد اقتصادي مستدام عن طريق بناء منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتخزين والتسويق تحت شعار "زراعة مستدامة- دخل أكبر‐ مياه أقل- إنتاجية أعلى".

رسميا.. المجلس التنفيذى لـ قنا يعتمد الشعار الجديد لتوحيد هوية المحافظة المؤسسية

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، اعتماد دليل الهوية البصرية واختيار الشعار الجديد للمحافظة، في إطار الجهود لتوحيد هويتها المؤسسية وإبراز ما تتميز به من مقومات حضارية وتراثية وتاريخية عريقة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة إعداد وطباعة 48 نسخة من دليل الهوية البصرية، وتوزيعها على الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق الهوية البصرية الجديدة في كافة الجهات التابعة للمحافظة، بما يعكس شخصيتها الحضارية ويحقق الاتساق والتناغم في المظهر المؤسسي.





اندلاع حريق فى منزل مخصص لتخزين الفحم بجوار مسجد أبو العباس بقنا

اندلع حريق، مساء اليوم، فى منزل يحتوي على غرفة كبيرة لتخزين الفحم، بجوار مسجد سيدي أبو العباس بمدينة قوص، جنوب قنا، دون وقوع إصابات بين السكان.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بجوار مسجد سيدي أبو العباس بمدينة قوص، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحريق.

