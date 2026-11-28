خيّمت أجواء من الحزن على أهالي قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، عقب وفاة شاب من أبناء القرية أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الفقد بالحزن والرضا بقضاء الله وقدره.

وأكد أهالي قرية الحسينات، أن الفقيد بهاء محمد محمود النحوي، الشهير بـ«أبو عيد»، توفي أثناء أداء مناسك العمرة، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال السعي بين الصفا والمروة، وكان يرتدي ملابس الإحرام، وسط أجواء روحانية في الأراضي المقدسة.

وأضاف الأهالى، أن خبر الوفاة أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية وأفراد عائلته ومحبيه، الذين تداولوا نبأ رحيله بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحميدة، وما عُرف عنه من حسن التعامل وطيب المعشر، مؤكدين أن وفاته في أثناء أداء مناسك العمرة خففت من وطأة الفراق، بما تحمله من معانٍ إيمانية ومشاعر الرضا بقضاء الله وحسن الخاتمة.

وأوضح الأهالي، أن الفقيد وافته المنية في مكة المكرمة، ومن المقرر أن يُدفن هناك، لتكون مثواه الأخير في الأراضي المقدسة، بعيدًا عن أسرته وموطنه، وهو ما زاد من مشاعر الحزن والغربة لدى ذويه، الذين تمنوا أن يكون رحيله على هذه الحال خاتمة مباركة له.

وشهدت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة حزن عبر عنها الأهالي عبر منشوراتهم عن الشاب الراحل ودعواتهم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وعائلة «آل عيد»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل وفاته أثناء أداء مناسك العمرة في ميزان حسناته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويلهم أسرته وأحبائه الصبر والسلوان.