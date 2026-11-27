أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تحرك كافة الجهات التنفيذية والفنية المعنية بشكل فوري للتعامل مع واقعة خروج عجلات عربتين عن القضبان بالقرب من قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، والعمل على إعادة تسيير حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح محافظ قنا، بأن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة بدأت أعمال التعامل الفني مع الحادث، لرفع العربتين وإعادتهما إلى مسارهما الطبيعي على القضبان، باستخدام ونش هيئة السكك الحديدية.

وأضاف الببلاوي، بأن أعمال الرفع وإعادة العربتين إلى مسارهما تجري تمهيدًا لاستئناف حركة القطارات بصورة منتظمة وآمنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة التشغيل.

وأشار محافظ قنا، إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي هيئة السكك الحديدية، تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الرفع وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام حركة القطارات.

وأكد الببلاوى، استمرار المتابعة اللحظية للواقعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للركاب، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح واستعادة انتظام حركة القطارات.

