أطلق وزراء التجارة في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، مفاوضات انضمام كل من الإمارات والفلبين وإندونيسيا إلى الاتفاقية، في خطوة قد تمهد لأكبر توسع للتكتل التجاري منذ تأسيسه.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن التحالف التجاري، الذي يضم 12 دولة، وافق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل لتولي المفاوضات مع الدول الثلاث، موضحة أن الدول الراغبة في الانضمام يتعين عليها الالتزام بتحرير واسع للتعريفات الجمركية، إلى جانب فتح أسواقها أمام التجارة الرقمية.

وأضافت الصحيفة أن مفاوضات انضمام أوروجواي، التي بدأت في وقت سابق من العام الجاري، وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقد تنتهي في أوائل العام المقبل، وفقًا لما ذكره دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

ويجتمع وزراء التجارة في العاصمة الفيتنامية هانوي للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، الذي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء سنويًا بالتناوب.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة لا تطل على المحيط الهادئ تنضم إلى الاتفاقية عام 2024، فيما ضمت قائمة الدول المؤسسة عند إطلاقها عام 2018 اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والمكسيك وسنغافورة، وتتخذ الاتفاقية قراراتها على أساس التوافق بين أعضائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة تتوقع توقيع اتفاقية تجارية قريبًا مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الإمارات، لكنها لم تبرم حتى الآن اتفاقيات تجارية مع إندونيسيا والفلبين، وهما من الاقتصادات سريعة النمو.

ونقلت الصحيفة عن ديبورا إلمز، رئيسة سياسات التجارة في مؤسسة «هينريش» البحثية، قولها إن المفاوضات مع الدول الثلاث معقدة وتتطلب جهودًا كبيرة لإنجازها، موضحة أن ذلك يشمل بناء القدرات لدى بعض الدول المتقدمة بطلبات الانضمام لضمان فهمها متطلبات الاتفاقية، إلى جانب معالجة مخاوف الدول الأعضاء.

وأضافت أن الاتفاقية تبرز بوصفها خيارًا بديلًا في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الصين وتايوان والإكوادور وأوكرانيا وكمبوديا والأرجنتين تقدمت أيضًا بطلبات للانضمام إلى التكتل.