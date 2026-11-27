روى النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو كواليس قصة شعره الشهيرة التي ظهر بها خلال كأس العالم 2002، وأصبحت علامة مميزة له، كاشفًا أن الفكرة بدأت بموقف طريف مع زملائه في الفريق، قبل أن تتحول إلى موضة انتشرت بين الأطفال حول العالم.

رونالدو

وقال رونالدو نازاريو، في تصريحات تلفزيونية، إنه كان يقص شعره، لكنه ترك جزءًا غريبًا في مقدمة رأسه، وعندما عرض شكله على زملائه، أعجبوا بالفكرة على سبيل المزاح، وعرضوا عليه أن يدفع كل واحد منهم 100 دولار إذا ظهر بهذا الشكل في التدريبات، ليوافق على العرض ويحصل على الأموال.

وأضاف رونالدو: «كنت أقص شعري، وتركت جزءًا فظيعًا في مقدمة رأسي، عرضت شكلي على زملائي، فقالوا جميعًا: تبدو رائعًا! سندفع لك 100 دولار من كل واحد منا إذا ذهبت بهذا الشكل إلى التدريبات، فقلت: اتفقنا، وأخذت المال كله».

وأشار النجم البرازيلي إلى أن الأمر تحول إلى موضة انتشرت بين الأطفال في مختلف أنحاء العالم، بعدما ظهر بقصة الشعر الغريبة، وهو ما تسبب في شكاوى الأمهات بسبب تقليد أبنائهن له.

واختتم رونالدو روايته للموقف، قائلًا: «كان تصرفًا غبيًا بالتأكيد، لأن أطفال العالم فجأة بدأوا يقلّدون قصة شعري، وأصبحت الأمهات يشتكين مني بسببها».

وتُعد قصة شعر رونالدو الشهيرة، التي ظهر بها خلال كأس العالم 2002، واحدة من أبرز الإطلالات التي ارتبطت بذكريات البطولة، بعدما لفتت الأنظار وأصبحت موضة بين الأطفال، بالتزامن مع تألقه وقيادة منتخب البرازيل للتتويج بلقب كأس العالم.