بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لإعادة هيكلة المنظومة الكروية داخل القلعة الحمراء، من خلال دراسة الاستعانة بمدير رياضي أجنبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة تطوير قطاع الكرة وإعادة ترتيب الأوراق الفنية والإدارية داخل الفريق الأول.

تعيين مدير رياضي أجنبي

وعلم “صدى البلد” إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن طريق ياسين منصور، نائب رئيس النادي، طلب من مسؤولي نادي نورشيلاند الدنماركي ترشيح أكثر من اسم أجنبي لتولي منصب المدير الرياضي في الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك للاستفادة من خبرات النادي الدنماركي في مجال الإدارة الرياضية واختيار العناصر القادرة على تنفيذ مشروع كروي متكامل.

يأتي تحرك ياسين منصور في ظل التغييرات التي تشهدها المنظومة الفنية بالنادي الأهلي خلال الوقت الحالي، عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق الأول، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الاستقرار على شخصية أجنبية تمتلك خبرات كبيرة في الإدارة الرياضية، من أجل تولي مسؤولية التخطيط الفني والإشراف على ملف كرة القدم، والمساهمة في وضع رؤية واضحة لاحتياجات الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة، إلى جانب التنسيق مع الجهاز الفني فيما يتعلق بتقييم اللاعبين وتحديد الصفقات الجديدة والراحلين.

وفي الوقت نفسه، يتولى سامي قمصان، المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من دراسة الخيارات المطروحة بشأن المدير الفني الجديد، والذي تتجه النية للتعاقد معه أجنبيًا بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي لحسم ملامح الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة، سواء على مستوى منصب المدير الرياضي أو الجهاز الفني، في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب المنظومة بالكامل، ووضع أسس جديدة للعمل خلال المرحلة القادمة، بما يتناسب مع طموحات النادي والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.