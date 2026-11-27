وجهه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم، عقب سقوط أجزاء من واجهة أحد العقارات بشارع السلام بالفلكي، بنطاق حي المنتزه أول، وعقب المعاينة، قررت اللجنة الهندسية المشكلة استمرار إخلاء العقارين بالكامل، وقطع المرافق عن العقار الملاصق لبرج نور الصباح، مع البدء في أعمال رصد ومتابعة أي تغيرات في درجة ميل برج نور الصباح، للوقوف على حالته الإنشائية ومدى تأثره بالعقار المجاور، وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة وفقًا لنتائج الرصد والتقييم الهندسي.

وأجرت اللجنة الهندسية المعاينة الميدانية للعقارين، برئاسة الدكتور محمود التوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية،وحمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، وتقرر توفير سكن بديل مؤقت لسكان العقارين .

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وعدم السماح بوجود أي تجمعات أو تواجد سكاني داخل العقارين لحين التأكد من سلامة الموقف الإنشائي، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الهندسية المختصة، وتأمين محيط العقارين ومتابعة الموقف على مدار الساعة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء، وعدم التواجد أو المرور بمحيط العقارين لحين انتهاء أعمال الفحص والرصد الهندسي وصدور التعليمات من الجهات المختصة، مؤكدة أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يأتي على رأس أولويات المحافظة.